HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu, sen ölüleri rehin alıyordun (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 17:51 | Son Güncelleme

ORGENERAL HULUSİ AKAR CAMİİ İBADETE AÇILDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orgeneral Hulusi Akar Camii'nin ibadete açılışında yaptığı konuşmada, insanların öldükten sonra gidecek yerlerinin kabristan olduğunu belirterek, "Bu dünya böyle.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu, sen ölüleri rehin alıyordun (2)

ORGENERAL HULUSİ AKAR CAMİİ İBADETE AÇILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orgeneral Hulusi Akar Camii'nin ibadete açılışında yaptığı konuşmada, insanların öldükten sonra gidecek yerlerinin kabristan olduğunu belirterek, "Bu dünya böyle. Onun için yaptığımız güzel işlerle anılacağız" dedi.
Orgeneral Hulusi Akar Camii'nin açılış törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu ile AK Parti Kayseri milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Kayseri'de bir toplu açılış törenini bitirdik. Şu anda bu törenin manevi adeta çimentosu olan Hulusi Akar Camimizin açılışını yapıyoruz. Gerçekten, mimarisiyle özgün yerel bir mimari olması hasebiyle büyüleyici. Burada sadece tabii mescit, cami yok. Aynı zamanda bu kabristanın içinde külliye oluştu. Burada bir taraftan kabristana bakacağız. 'Hayat neymiş' deyip bakacağız. Hepimiz ölecek miyiz? Ben ölmeyeceğim diyen var mı? Gideceğimiz yer kabristan. Benim boy fena değil, biraz büyük olacak. Defnettikten sonra en yakınlarınız bile kalmaz. Bayramda vesaire kabristana geldilerse geldiler. Bu dünya böyle. Onun için yaptığımız güzel işlerle anılacağız" ifadelerini kullandı.
Hayırlı eserler bırakılması gerektiğini belirten Erdoğan, "Hayırlı eserler bırakmanın gayretinde olalım. Bu kabristana Hulusi Paşamızın anne babası defnolmuşlar. Tüm kabristandakilerin ruhlarına inşallah Fatihalarımızı göndereceğiz. Böyle bir merasimi bugün gerçekleştirmiş oluyoruz" dedi.
Ailesi ve adına yaptırdığı caminin açılışında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise "Cumhurbaşkanımız sağ olun, bu kadar yoğun programda açılışımıza geldiniz. Allah hayırlarımızı kabul etsin. Teşriflerinizden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından Orgeneral Hulusi Akar Camii ibadete açıldı.

FOTOĞRAFLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu, sen ölüleri rehin alıyordun (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu, sen ölüleri rehin alıyordun (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu, sen ölüleri rehin alıyordun (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu, sen ölüleri rehin alıyordun (2)

PARTNERİnsan yiyen dişi kaplana parfümlü tuzak!İnsan yiyen dişi kaplana parfümlü tuzak!
Adem Büyük: Ben Arda Turan ile değildim, o sıra İzmir'deydimAdem Büyük: Ben Arda Turan ile değildim, o sıra İzmir'deydim
Safranbolu’da ‘Tarihi ve Kültürel Mirasın Yangından Korunması’ çalıştayıSafranbolu’da ‘Tarihi ve Kültürel Mirasın Yangından Korunması’ çalıştayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Sıla ile Ahmet Kural barıştı mı? Ahmet Kural ve Sıla'dan heyecanlandıran fotoğraf

Sıla ile Ahmet Kural barıştı mı? Ahmet Kural ve Sıla'dan heyecanlandıran fotoğraf

Hakan Peker kanal mı bastı? Hakan Peker'den açıklama

Hakan Peker kanal mı bastı? Hakan Peker'den açıklama

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

İlginizi Çekebilir

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

ÖSYM'de yeni düzenleme! Artık kesinleşti

ÖSYM'de yeni düzenleme! Artık kesinleşti

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rahip Brunson 6 ay daha yatabilir! Gözler oraya çevrildi

Rahip Brunson 6 ay daha yatabilir! Gözler oraya çevrildi

ABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldi

ABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldi

Operasyon sırasında askerlerin üzerine yıldırım düştü!

Operasyon sırasında askerlerin üzerine yıldırım düştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Konya'daki karakolda polise demir çubukla saldırdı

Konya'daki karakolda polise demir çubukla saldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.