Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu, sen ölüleri rehin alıyordun (3)

'TÜRKİYE'NİN TÜM RENKLERİ ÜNİVERSİTELERDE OLMALIDIR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) 40'ıncı kuruluş yıldönümü ve 2018-2019 akademik yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, üniversitelerin önemine değinerek, "Türkiye'nin tüm renkleri, zenginlikleri üniversitelerimizde olmalıdır. Terörü kutsamadığı sürece ne kadar aykırı olursa olsun üniversitelerde kendilerine yer vardır, yer olmalıdır" dedi.

Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu ile AK Parti Kayseri milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve akademisyenler katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erciyes Üniversitemizin öğrencilerine ve akademik personele yeni akademik yılda başarılar diliyorum. Bugün Kayseri'de gerçekten dolu dolu bir gün yaşıyoruz. Kayseri sanayi ve ticarette ülkemizin lokomotif şehirlerinden birisidir. Hayırseverlerin eserleri ve kamu yatırımları ile şehrimiz kalkınmaya bundan sonrada inşallah devam edecektir. Üniversitelerin destek olmadığı kalkınmanın hedefine ulaşması mümkün değildi. Milletin dertlerinden kopuk bir üniversitesinin ne öğrencisine nede topluma bir faydası olur. Üniversite sanayi işbirliği örneğinin sarf edildiği en güzel yerlerden birisi Erciyes Üniversitesidir. Üniversitemizin de destekleriyle Kayseri sanayisi Anadolu kaplanları hikayesine imza atmıştır. Erciyes Üniversitemizin kalitesi sadece ülkemizde değil dünyada da iyi biliniyor. Erciyes Üniversitesi'ne ait binaların çoğu hayırseverler tarafından yapılır. Kayserili kardeşlerimiz Erciyes Üniversitesi'ne bizim diyerek sahip çıktı. Bu şekilde Erciyes Üniversitesi ülkemizin büyük kazanımlarından birisi oldu. Bu vesile ile Erciyes Üniversitesi'nin büyümesine katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'16 YIL ÖNCE ÖĞRENCİLERİMİZE 45 LİRACIK BURS VERİLİYORDU'

Ülke olarak son 16 yılda çok büyük dönüşüm yaşandığını belirten Erdoğan, "Ülkemizin standartlarında da çok büyük başarılara imza attık. 76 üniversiteden aldığımız üniversite sayısını 206'ya çıkarttık. 1 milyon 656 milyon olan öğrenci sayımızı 7 milyon 616 bine ulaştırdık. Hocalarımızda kendi değerlerini eserleri olan öğrencileriyle yükseltecektir. Öğrencilerimize 16 yıl önce burs kredi olarak 45 liracık veriliyordu. 1 Ocak'tan itibaren 500 lira vereceğiz. Yüksek lisans öğrencilerine 1000 lira, doktora öğrencilerine ise bin 500 lira vereceğiz. Asıl büyük değişim üniversitelerin rolü ve konumunda yaşanmıştır. Ülkemizde üniversiteler yasaklarla, çatışmalarla ya da kapılarda gözyaşı döken başörtülü kardeşlerimizle anılıyordu. Aynı şehirden gelmiş gençler bir süre sonra siyasi kamplaşmanın kurbanı oldu. Biz üniversiteyi öğrencinin ayağına götürdük. Şuan 81 ilimizde üniversite var" dedi.

Geçmiş dönemde üniversitelerde başörtüsü sıkıntısı olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz uzaya füze gönderdiniz de başörtüsüne mi takıldınız? Bu nasıl tavırdır. Bir baba olarak benim bunu kabullenmem mümkün değil. Buradaki hocalarımızın o sıkıntılı dönemlere şahit olduklarını düşünüyorum. Hem mesleğin onurunu koruyan akademisyenlerimiz hem kapı önlerinde gözyaşı döken yavrularımız tarihe karışmıştır. Ben başörtüsü nedeniyle ülkemde okuyamadı dediğimde bana 'Senin ülken Müslüman değil mi?' dediler. Ben de 'Halkım Müslüman' dedim. Başka bir şey diyemedim" ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR MEDENİ DEVLET TERÖRÜN ÜNİVERSİTELERDE MAYALANMASINA MÜSAADE ETMEZ'

Son 16 yılda üniversitelerin gelişiminde önemli adımlar attıklarını belirten Erdoğan, "Politikalarımızı yerden yere vuran çevrelerin başka çevrelere tek bir eleştirileri yoktur. Bunların varoluş gayesi ait oldukları planların tetikçiliğini yapmaktır. Türk üniversitelerinin en özgür ve güçlü dönemi yaşadıklarını iyi biliyoruz. Hiçbir medeni devlet terörün üniversitelerde mayalanmasına müsaade etmez. Terör savunuculuğunu devletin kendine sağladığı imkanlarla yapmak kimsenin haddine değildir. Bizim anlayışımıza göre üniversiteler evrensel anlayış taşımalıdır. Biz her alanda olduğu gibi üniversitelerde tek tipçiliğe karşıyız. Türkiye'nin tüm renkleri, zenginlikleri üniversitelerimizde olmalıdır. Terörü kutsamadığı sürece ne kadar aykırı olursa olsun üniversitelerde kendilerine yer vardır, yer olmalıdır" diye konuştu.

Suriye'de terör konusunda sınır ötesi operasyonlarına devam edildiğini belirten Erdoğan, "Masayı ve araziyi kimseye asla bırakmadık. Standartları belirleyen, bilgiyi üreten, takip edilen bir ülke olmak durumundayız. Üniversitelerin adını bilim ve sanatla duyulmasını istiyorum" dedi.

Programda ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üniversite tarafından 'fahri doktora' unvanı verildi.

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