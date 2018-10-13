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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu, sen ölüleri rehin alıyordun (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 21:11 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, NİKAH TÖRENİNE KATILDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) akademik yılı açılışının ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in oğlu Furkan Çelik ile Beyza Selçuki'nin nikah törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu, sen ölüleri rehin alıyordun (4)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, NİKAH TÖRENİNE KATILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) akademik yılı açılışının ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in oğlu Furkan Çelik ile Beyza Selçuki'nin nikah törenine katıldı.
Bir düğün salonunda düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın yanı sıra Adalet Bakanı Amdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Furkan Çelik ve Beyza Selçuki çiftinin nikahını İl Müftüsü Şahin Güven kıyarken, şahitliklerini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Gül, Milli Savunma Bakanı Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank yaptı. Nikah töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah iki cihan saadeti versin. Bir yastıkta kocatsın. Mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Sizlere bir nasihatim var. Yine şahitlerin huzurunda tekrar ediyorum. Bir garip olur, iki rakip olur, üç denge olur, dört bereket olur, gerisi de Allah kerim. Milletler ailelerden oluşur. Güçlü aileler güçlü milletleri oluşturur" diyerek nikah cüzdanını gelin Beyza'ya verdi.

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