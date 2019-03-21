Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun Hatay'daki barajlarla ilgili sözleri) 7 baraj var, bunun 6'sını biz yaptık. Ama adam yalancı. Aynı şey Eskişehir için de geçerli, barajlar ortada. Bunun için de 'yalan' de. Bir sıçrarsın, iki sıçrarsın, aynen Man
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun Hatay'daki barajlarla ilgili sözleri) 7 baraj var, bunun 6'sını biz yaptık. Ama adam yalancı. Aynı şey Eskişehir için de geçerli, barajlar ortada. Bunun için de 'yalan' de. Bir sıçrarsın, iki sıçrarsın, aynen Man Adaları'nda olduğu gibi orada da yargıya düşersin."
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