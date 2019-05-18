Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun, YSK'nin 7 üyesi için 'çete' ifadesini kullanması) Bir yargı mensubuna sen bu şekilde hakaret edemezsin, saygısızlık yapamazsın. Onlar bundan sonraki süreçte orayı nasıl yönetecekler, nasıl götürecekler?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun, YSK'nin 7 üyesi için 'çete' ifadesini kullanması) Bir yargı mensubuna sen bu şekilde hakaret edemezsin, saygısızlık yapamazsın. Onlar bundan sonraki süreçte orayı nasıl yönetecekler, nasıl götürecekler?"
Okuyucu Yorumları 0 yorum