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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kilidi kapatıp terörü bir tehdit kaynağı olmaktan çıkaracağız'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
31.08.2024 18:42
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Kilidi kapatıp terörü bir tehdit kaynağı olmaktan çıkaracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kilidi kapatıp terörü bir tehdit kaynağı olmaktan çıkaracağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Terörle mücadele mesajı veren Erdoğan, "Teröristler kaçacak delik arıyorlar ama bulamayacaklar. Yakında kilidi kapatacağız" dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Zaferler ayı olarak geçen Ağustos ayına damga vuran askeri başarılarımızı kutlarken diğer taraftan da harp okullarımızın diploma ve sancak devir törenlerini gerçekleştiriyoruz. Zaferlerimizin coşkusuna temellerimizin mezuniyet sevincini ekleyerek hep birlikte çok farklı bir atmosferi teneffüs ediyoruz. Tabii bir mutluluğum var, onu söylemek durumundayım. Gerek Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, gerek Deniz Harp Okulu mezuniyet töreninde, gerekse az önce Hava Harp Okulu mezuniyet töreninde birincilikleri kızlarımız aldı. Bu bizim için ayrı bir şeref nişanesidir. Kızlarımız başarır.

30 Ağustos Zafer Bayramımızı milletin evinde, Külliye'de büyük bir coşku ile kutladık. Bugün önce bahriyelilerimize diplomalarını takdim ettik.

Hudutsuz göklerin, pervasız kartallarına görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Teymenlerimizin yetişmesine vesile olan ailelerine şahsım ve milletim adına kutluyorum. Son 8 yılda mezun ettiğimiz öğrenci sayısı 126'sı misafir 1379'u buluyor. TSK bir ordunun karşılacağı en ağır imtihanlardan birini en az hasar ile atlatmayı başarmıştır. FETÖ'yü söküp atmakla kalmadık, ordumuzu daha da güçlendirdik.

15 Temmuz'dan 40 gün sonra Fırat Kalkanı harekatını yaptık. Terör örgütlerine ölümcül darbeler indirdik.

"KİLİDİ KAPATACAĞIZ"

Terör örgütleri kaçacak delik arıyorlar, ama bulamayacaklar. Son 2 yıldır Pençe harekatlarımızla Irak'ın kuzeyindeki terör bataklığını kurutmaya çalışıyoruz. Çok yakında buradaki hedeflerimize ulaşacağız. Kilidi kapatıp terörü bir tehdit kaynağı olmaktan çıkaracağız. 15 Temmuz ihanetinden sonra dünyadaki hiçbir ülke bizim yaptığımızı yapamazdı. FETÖ ihanetinin açtığı yaraları sarma yanında, ordumuzun gücüne güç, itibarına itibar kattık. Mücadelemiz daha bitmiş değil. Rehavete kapılma gibi bir lüksümüz bulunmuyor.

Bölücü alçakları milletimiz ve Iraklı kardeşlerimiz için tehdit olmaktan çıkaracağız.

Kendi bileğimiz, gücümüz dışında kimseye bel bağlamıyoruz. Milletimize ve kendi insan kaynağımıza güveniyoruz.

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"HALKIMIZ NEYE İHTİYAÇ DUYUYORSA ONU ÜRETMENİN GAYRETİ İÇİNDEYİZ"

İnsansız hava araçlarında yakaladığımız ivme sadece dost ve kardeş halklar tarafından değil, tüm dünyada gıptayla takip ediliyor. Çelik Kubbe projemizi tüm unsurları ile hayata geçireceğiz. Birilerinin demir kubbesi varsa bizim de çelik kubbemiz olacak. Bölgedeki gelişmeler savunma sanayisinde attığımız adımların önemini gösterdi. Hava kuvvetlerimiz neye ihtiyaç duyuyorsa onu üretmenin gayreti içindeyiz.

Üyesi olduğumuz ittifakların ihtiyaç olduğunda nasıl davrandıklarını Suriye krizinde hepimiz gördük. PKK'nın Suriye uzantısına destek vermekten çekinmediler. Patriot bataryası göndermekten bile imtina ettiler. Bölücü terör örgütünü kırmızı halılar ile karşılamaktan çekinmediler. Biz kendimize, kendi insan kaynağımıza güveniyoruz. Burada Hava Harp Okulunda modern, kaliteli, çok yönlü bir eğitim aldınız.Ordumuzu çok daha ileri seviyelere taşıyacağınıza yürekten inanıyorum.

Türkiye kendi göbeğini kendi kesmek zorunda olan bir ülke. Tüm yumurtaları tek sepete koyma yanlışına düşmeyeceğiz.

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Hava Harp okulu recep tayip erdoğan
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