Cumhurbaşkanı Erdoğan Kilis'te iftar programında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki temel atma töreninin ardından iftar programına katılmak için Kilis'e hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
- Bizler aynı sofrayı değil aynı zamanda aynı geleceği de paylaşıyoruz. Deprem bölgelerine ziyaretlerimize devam edeceğiz. Bütün depremzede vatandaşlarımızla beraber olacağız. Öncelikle hepinize geçmiş olsun dileklerimi tekrardan iletmek istiyorum. Deprem şehrimizde 3040 binayı kullanılamaz hale getirildi. 9 Şubat'ta Kilis'e ziyaretimizde tahribatı yerinde gördük. Devletimizin tüm kurumlarını seferber ettik. Bakan arkadaşlarımızı süratle görevlendirdik. Kilis'te koordinasyonu Ticaret Bakanımızla yürüttük. Diğerleri ne yaparsa yapsın, hangi sahte gündemlerin peşinde koşarsa koşsun biz her günümüzü deprem öncelikli meselelerle geçiriyoruz.
- İnşallah devlet milllet el ele Kilis'i yeniden ayağa kaldıracağız. Kilis dahil birçok vilayetimizde çalışmalar hızla yürüyor. Temelleri atmaya başladı. Depremzedelerimizi kalıcı konutlara kavuşturmak istiyoruz. Şehrimize toplam 4271 mesken yapacağız.
- Kilis'le birlikte 11 ilimizde toplam 650 bin konut inşa edeceğiz. Bunların 319 binin 1 yıl içinde bitireceğiz. Köy evlerimizin bir kısmını bayrama kadar yetiştirebiliriz.
- Şehit savcımızı katleden zihniyetle, bu zihniyetin destekçileriyle, eli kanlı katilleri meşrulaştırmaya çalışan terör yandaşlarıyla mücadeleyi sürdüreceğiz.
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