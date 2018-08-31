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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KİREÇBURNU'NDA BALIK AV SEZONU AÇILIŞINA KATILDI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 23:21 | Son Güncelleme

  *Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:  *Balıkların çoğalma döneminde uygulanan av yasağına mutlaka riayet etmeliyiz.

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

*Balıkların çoğalma döneminde uygulanan av yasağına mutlaka riayet etmeliyiz.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sarıyer Kireçburnu'nda balık av sezonu açılışına katıldı. Erdoğan yaptığı konuşmada "Arzumuz odur ki kişi başı balık artsın. Bilinçli avcılıkla denizlerimizi temiz tutarak, karaya çıktıktan sonraki saklama ve dağıtım kanallarını eliştirerek milletimizi yeniden balıkla buluşturmalıyız. Hele hele balıkların çoğalma döneminde uygulanan av yasağına mutlaka riayet etmeliyiz."

Görüntü dökümü:
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-Erdoğan'ın konuşması
-Genel ve detaylar

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