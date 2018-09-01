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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kireçburnu'nda balık av sezonu açılışına katıldı (9)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 11:14 | Son Güncelleme

 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer Kireçburnu'nda balık av sezonu açılışında vatandaşlarla bir araya geldi.

Mehmet İlkay ÖZER/İstanbul,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer Kireçburnu'nda balık av sezonu açılışında vatandaşlarla bir araya geldi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışa katılan balıkçı gemileri Türk bayraklarıyla donatılırken, Sahil Güvenlik ve özel harekat ekipleri de denizde güvenlik önlemi aldı. Bazı teknelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dev posterleri asılırken, bazılarında ise "Reis hoş geldin" yazılı pankartlar açıldı.

"ALLAHTAN AV SEZONUNUN BEREKETLİ GEÇMESİNİ DİLİYORUM"

Sahilde bekleyen balıkçılar ve vatandaşlara bir konuşma yapan Erdoğan, Allah'tan av sezonunun bereketli geçmesini dileyerek, "Denizde kısmetinizin peşinde geçireceğiniz günler, haftalar ve aylar boyunca ağlarınızın hep dolu çıkmasını diliyorum. Böylece hem sizlerin özellikle kazancı bol olacak hem de vatandaşlarımız uygun fiyatlara balık temin edecektir. Türkiye, son dönemde denizlerinde yılda yaklaşık 300-400 bin ton balık, su ürünü temin etmektedir. Bu rakamın neredeyse üçte birini tek başına o meşhur hamsimiz oluşturmaktadır. Bundan on yıl önce sadece hamsi avının 250-300 bin ton düzeyinde gerçekleştiğini de unutmamamız gerekiyor. Her ne kadar ülkemizde kültür balıkçılığı oldukça gelişmiş olsa da bu ürünlerin denizden avcılık yöntemiyle tutulan balığın yerini alamayacağı bir gerçektir. Balık miktarının azalması fiyatların yükselmesine ve kişi başına balık tüketiminin de düşmesine yol açıyor." diye konuştu.

"BALIKLARIN ÇOĞALMA DÖNEMİNDE UYGULANAN AV YASAĞINA MUTLAKA RİAYET ETMELİYİZ"

Erdoğan, kişi başı balık tüketiminin artmasını arzu ettiklerini vurgulayarak, "Bilinçli avcılıkla denizlerimizi temiz tutarak, karaya çıktıktan

sonraki saklama ve dağıtım kanallarını geliştirerek milletimizi yeniden balıkla buluşturmalıyız. Hele hele balıkların çoğalma döneminde uygulanan av yasağına mutlaka riayet etmeliyiz. Yasak dönemde avcılık sadece balıkçılarımızın değil, topyekun milletin geleceğinin çalınması demektir. Hiçbir kanun, polisiye tedbir sizlerin özellikle kendi aranızda kuracağınız otokontrol sistemi kadar etkili olamaz. Cumhurbaşkanlığı olarak, bakanlarımızla, ilgili tüm kurumlarımızla birlikte bu konuda üzerimize düşenleri yapmakta kararlıyız. Temennimiz şudur, balıkçılığımızı ayağa kaldıralım, bu ülke balıkçılıkta çok daha güçlü hale gelsin. Bunu yapmaya hazır mıyız, buna var mıyız? Öyleyse bir kez daha sizlere bereketli bir balıkçılık sezonu diliyorum. Burada sizlere sesleniyorum. Pruvanız

neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolay, bahtınız açık olsun." dedi.

BALIKÇI TEKNESİNE BİNEREK DENİZE AÇILDI

Erdoğan'ın konuşmasının ardından İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın duasıyla balık av sezonu açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetiştirilen balıkları denize bıraktı. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra bir balıkçı teknesine bindi. Burada kaptan köşküne çıkan Erdoğan, sonrasında tekneden inerek vatandaşlara balık dağıttı. Erdoğan, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra Habib Reis-4 isimli balıkçı teknesine binerek, denize açıldı.

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