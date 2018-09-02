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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 06:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kırgızistan İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada, 'Uluslararası ticaretin dolara bağımlılığı daha büyük bir sorun haline gelmektedir. Aramızda yerli milli parayı kullanmak suretiyle dolar egemenliğine yavaş yavaş son vermek gerekiyor.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Kırgızistan ile ticaretimiz bugün 500 milyon doları bile bulmuyor, inşallah en kısa sürede bunu1 milyar dolara çıkaracağız."

"Her iki ülke iş adamlarının bu toplantı vesilesiyle yeni ortaklıkların kapılarını aramalarını temenni ediyorum."

"Kırgızistan dost ve kardeş bir ülkedir. Yatırımlarınızda gelin bu ülkeye destek verin. Buraya yapılan yatırımlar Kazakistan ve Rusya pazarlarına da hitap edecek."

'YAVAŞ YAVAŞ SON VERMEK GEREKİYOR'

"Dünya ekonomi sistemi yeni bir sınamayla karşı karşıya bulunuyor. Uluslararası ticaretin dolara bağımlılığı daha büyük bir sorun haline gelmektedir. Aramızda yerli milli parayı kullanmak suretiyle dolar egemenliğine yavaş yavaş son vermek gerekiyor."

"Son haftalarda ülkemizin maruz kaldığı saldırılar bunun en çarpıcı örneğidir. Bu manipülasyonla Türkiye'nin sağlam ekonomisi üzerinde şüphe bulutları oluşturulmaya çalışılıyor. Döviz kuru saldırısı üzerinden hedef Türkiye'yi ekonomik olarak teslim almaktır. Kur baskısı sadece bizim sorunumuz değil"

"Turizmde Türkiye bu yıl 40 milyon turiste ulaştı. Nereden nereye. Bu her yıl daha da artacak. Aynı şekilde savunma sanayinde Türkiye, biz göreve geldiğimizde kendine yeterlilik yüzde 20 iken şu an yüzde 65."

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