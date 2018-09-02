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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kırgızistan ile) İlişkilerimizi özellikle FETÖ gölgesinden kurtararak, önümüzdeki dönemde daha da geliştirmeye kararlıyız."

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.09.2018 10:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kırgızistan ile) İlişkilerimizi özellikle FETÖ gölgesinden kurtararak, önümüzdeki dönemde daha da geliştirmeye kararlıyız."


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