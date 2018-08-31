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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyareti öncesinde ülkedeki Erkin Too gazetesi için Türk-Kırgız ilişkilerine dair bir makale kaleme aldı.

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.08.2018 00:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyareti öncesinde ülkedeki Erkin Too gazetesi için Türk-Kırgız ilişkilerine dair bir makale kaleme aldı.


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