Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

BİŞKEK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile baş başa görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç günlük Kırgızistan ziyareti kapsamında resmi programına başladı.
Bişkek Manas Uluslararası Havalimanı'ndaki resmi tören sonrası Erdoğan, mevkidaşı Sooronbay Ceenbekov ile Devlet Konukevi'ne geçti.
Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile baş başa görüştü.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 20 dakika sürdü.
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