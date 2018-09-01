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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 22:02 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konakladığı otelin önünde kendisini bekleyen Türk ve Kırgızların yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı

BİŞKEK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, konakladığı otelin önünde bekleyen Türk ve Kırgızlar, yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Devlet Konukevi'nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Buradan konakladığı otele dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, otelin önünde bekleyen Türk ve Kırgızlar sevgi gösterisiyle karşıladı.

Makam otomobilini durdurarak kendisini bekleyen Türk ve Kırgızların yanına giden Başkan Erdoğan, bir süre onlarla sohbet etti. Ellerinde, Türk ve Kırgız bayrakları taşıyan gruptakiler, "Dik duran Erdoğan" sloganı attı.

Öte yandan Erdoğan'a bir portresinin ve Rabia sembolünün bulunduğu tablo hediye edildi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam otomobilinde, Fenerbahçe-Kayserispor maçını takip ettiği de görüldü.

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