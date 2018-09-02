Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

BİŞKEK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Manas Üniversitemiz, bugün ulaştığı seviye itibarıyla FETÖ ihanet şebekesinin 'devletin uluslararası düzeydeki eğitimde başarılı olamayacağı' şeklindeki iddiasını çürütmüştür." dedi. Erdoğan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde düzenlenen "Fahri Doktora Payesi Tevcihi" ile "Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yeni Tesislerin Toplu Açılış Töreni"ne mevkidaşı Sooronbay Ceenbekov ile katıldı. Törende konuşan Erdoğan, kendisine verilen fahri doktora unvanı için teşekkür etti, böylesine değerli bir eğitim ve bilim kurumunun, şahsına fahri doktora tevdi etmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Erdoğan, "Değerli kardeşim Sayın Ceenbekov, artık bizler beraberiz. Fahri doktora ile bir 'hoca-öğrenci' ilişkisini birlikte yürütebiliriz. Bizimki daha çok 'teori ile pratiğin birleşmesi' denilebilir. Çünkü hayatımız hep böyle geçti, sadece teoride kalmadı ama pratikle de birleşti. Böyle bir hayatı 40 yıldır yaşıyoruz. Allah bundan sonra da tüm insanlığa hizmette bizleri istihdam etsin inşallah." ifadesini kullandı.

Üniversitenin, Kırgızistan başta olmak üzere Orta Asya'daki kardeş ülkelerin ve toplulukların gelişmelerine destek vermek amacıyla 1995'te kurulduğunu hatırlatan Erdoğan, üniversitenin ecdadın tarihteki başarılarından ilham alarak medeniyetin yeniden yükselişine katkı vermek üzere kurulduğunu dile getirdi. Erdoğan, amaçlarının burada devletine, milletine, vatanına, ailesine, kendisine faydalı ve birbirlerine içtenlikle bağlı nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi. Burada yetişecek Kırgız gençlerinin, özellikle ülkede birer misyon temsilcisi olmasının önemine işaret eden Erdoğan, aynı şekilde yetişecek Türk gençlerinin de Kırgızistan'da birer misyon temsilcisi olmasının, hatta Rusya ve Çin gibi ülkelerde bulunmalarının önemli olduğunu vurguladı. - "Sonraki nesiller hayalimizi gerçeğe dönüştürebilir" Erdoğan, Manas Üniversitesini son 8 yılda üçüncü kez ziyaret ettiğini belirterek "Hayalimiz, bu mümtaz eğitim öğretim kurumumuzu, dünyada da örneklerini gördüğümüz asırlar boyunca ayakta kalan ve başlı başına birer marka haline gelen üniversiteler seviyesine çıkarmaktır. Böyle büyük bir hedefe öyle kısa sürede ulaşılamaz ama biz şimdiden bu iradeyi ortaya koyarak ve gereken çalışmaları yaparak sonraki nesiller hayalimizi gerçeğe dönüştürebilir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Nisan 2013'teki ikinci ziyaretinde üniversitedeki gelişmeleri bizzat müşahede ettiğini anlattı. Bu yatırımlar arasında araştırma ve uygulama merkezleri, teknoloji merkezi, laboratuvarlar, sağlık merkezi, kütüphane, öğrenci evleri, lojmanlar ve misafirhaneler gibi tesislerin de bulunduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: "Bu ziyaretimde üniversitedeki akademik gelişmelerin seyrine, çalışanların ve öğrencilerin ortak bir hedefe inanmışlığın heyecanına bizzat şahit oldum. Bu üçüncü ziyaretimde ise Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin Kırgızistan'da modern ve ileri bir yükseköğretim kurumu olarak örnek bir forma ulaştığını görüyorum. Karşımızda Orta Asya'nın saygın üniversiteleri arasında yer alan, mezunlarının dünyanın her yerinde iş bulabildiği bir üniversite görüyor olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bugün 23 yaşında olan üniversitemizin aradan geçen bu sürede katettiği akademik, fiziki, teknik ve teknolojik gelişme takdire şayandır. Bu gelişmelere kaynak olması için Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak üniversitemize 23 yılda 356 milyon dolar ödenek tahsis ettik. Türkiye'nin seçkin üniversitelerinden akademisyenleri burada görevlendirdik. Kurulduğundan bu yana Türkiye'den 374 akademik personel büyük bir motivasyonla üniversitemizde çalıştı."