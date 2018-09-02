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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 13:59 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev'i kabul etti

BİŞKEK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev'i kabul etti.

Devlet Konukevi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulünde oğlu Bilal Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.

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