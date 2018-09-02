Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

ÇOLPON ATA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreni için Çolpon Ata'ya geldi.
Erdoğan, başkent Bişkek'teki temasları sonrasında 3'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreni için özel uçak "ANA" ile Bişkek Manas Uluslararası Havalimanı'ndan, Issık Göl Tamçı Havaalanı'na geldi.
Heyetiyle, Çolpon Ata'daki Issık Gölü'nde gerçekleşecek oyunların açılış törenine iştirak edecek Erdoğan, öncesinde resmi akşam yemeğine katılacak.
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