Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

ÇOLPON ATA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreni öncesi devlet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.
Erdoğan, başkent Bişkek'teki temasları sonrasında 3'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreni için Çolpon Ata'ya geldi.
Issık Göl'ünde yapılacak 3'üncü Dünya Göçebe Oyunları öncesinde devlet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
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