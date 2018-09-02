Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

ÇOLPON ATA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine katıldı.
Erdoğan, Çolpon Ata'da devlet başkanları onuruna verilen akşam yemeğinin ardından Issık Gölü'nde gerçekleştirilen 3'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine geçti.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un ev sahipliğinde yapılan törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban da katıldı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, geçit töreninde, Türkiye'yi temsil eden sporcuları ayakta selamladı.
Devlet başkanları için ayrılan bölümde Başkan Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile bir süre sohbet etti.
Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın
Hindistan'da korkunç olay! Her şey inşaat kazısında ortaya çıktı
Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı
Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha
Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar
İsrail basınından çok tartışılacak iddia! ABD'nin yaptığı teklifi açıkladı
Erdoğan: Siz bizim kardeşimizsiniz, uyarıyoruz aman dikkat
Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar
İYİ Parti karıştı! Resti çektiler: İstifa etmiyoruz
Vücudunu gören şaşkına dönüyor