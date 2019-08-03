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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KISIKLI'DA

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 23:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 6 saat Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kaldıktan sonra Kısıklı'da bulunan konutuna gitti.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL,(DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 6 saat Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kaldıktan sonra Kısıklı'da bulunan konutuna gitti. Bakırköy'de açılış programlarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.45 sıralarında Dolmabahçe Çalışma ofisine geldi. Yaklaşık 6 saat burada kalan Cumhurbaşkanı saat 22.00'da ofisten ayrılarak Kısıklı'da bulunan konutuna gitti.

Görüntü Dökümü:
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-Cumhurbaşkanı konvoyunun ofisten çıkışı
-Genel ve detaylar

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