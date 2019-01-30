HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kitaroviç’i resmi tören ile karşıladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 04:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç’i resmi tören ile karşıladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, atlı birlikler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gelen Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç’i karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç’i resmi tören ile karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, atlı birlikler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gelen Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç’i karşıladı. Erdoğan ve Kitaroviç’in tören alanındaki yerini almasından sonra her iki ülkenin milli marşları 21 pare top atışı eşliğinde çalındı. Konuk Devlet Başkanı Kitaroviç, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
Her iki ülke heyetlerinin taktimi sonrasında iki lider Külliye merdivenlerinde Türk ve Hırvatistan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Erdoğan ve Kitaroviç önce baş başa, ardında da heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdikten sonra anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
ABD’den Suriye açıklaması: “Toprakların tamamı iki hafta içinde DEAŞ’tan alınacak”ABD’den Suriye açıklaması: “Toprakların tamamı iki hafta içinde DEAŞ’tan alınacak”

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.