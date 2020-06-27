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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2020 23:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü

İkili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Kovid-19’la mücadelede işbirliği adımları ve Türkiye ile KKTC arasında 1 Temmuz’dan itibaren gerçekleştirilecek uçuşlara ilişkin konular değerlendirdi.

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