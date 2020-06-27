Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü

\u0130kili ili\u015fkiler ve b\u00f6lgesel meselelerin ele al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmede, Kovid-19\u2019la m\u00fccadelede i\u015fbirli\u011fi ad\u0131mlar\u0131 ve T\u00fcrkiye ile KKTC aras\u0131nda 1 Temmuz\u2019dan itibaren ger\u00e7ekle\u015ftirilecek u\u00e7u\u015flara ili\u015fkin konular de\u011ferlendirdi.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERKerem B\u00fcrsin'den Hande Er\u00e7el'i zora sokan soru!Erdo\u011fan'dan \u00c7aml\u0131ca Kulesi'nde incelemeAirpods'u olanlar dikkat! Bu bilgiler hayat kurtar\u0131yor! Cihaz\u0131n\u0131z kaybolursa...