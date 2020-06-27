Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü

İkili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Kovid-19’la mücadelede işbirliği adımları ve Türkiye ile KKTC arasında 1 Temmuz’dan itibaren gerçekleştirilecek uçuşlara ilişkin konular değerlendirdi.

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