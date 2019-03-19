HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 17:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli mitinginde kendisi için ağlayan 13 yaşındaki Emirhan Soydan’ı sahneye davet etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli mitinginde kendisi için ağlayan 13 yaşındaki Emirhan Soydan’ı sahneye davet etti. Erdoğan’a Emirhan’a sarılarak kendisinin birazdan ağlayacağını söyledi.
Kocaeli 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda halka hitap eden Erdoğan, "Kocaeli bizi hiç mahcup etmedi, bizi yalnız bırakmadı, 10 Haziran’da yine burada Milli İrade Meydanında bize verdiği sözü yerine getirdi. 24 Haziran’da da Kocaeli kalkınma, huzur, istikrar dedi. Yüzde 48 ile AK Parti’yi ilimizde birinci yaptınız. Yüzde 60 ile Cumhurun İttifakını açık ara ile ilimizde lider yaptınız. Bize inandınız, güvendiniz, bize 5 yıl daha hizmet etme imkanı tanıdınız. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile Türk demokrasinin gücüne güç kattınız. Aynı tavrı 31 Mart’ta da bekliyorum, yine rekor bekliyorum. Kocaeli’nden yine bir zafer bekliyorum. Sizlerden Dünya’nın öbür ucundaki Müslüman düşmanlarına hadlerini bildirecek sonuç bekliyorum. Bizans artıklarına okkalı bir Osmanlı tokadı indirmenizi istiyorum. DEAŞ’ından, PKK’sına ülkemizi hedef alan şer şebekelerinin heveslerini kursaklarında bırakmanızı istiyorum” dedi.
Ağlayan Emirhan’ı sahneye davet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında ağlayan 13 yaşındaki Emirhan Soydan’ı sahneye davet etti. En ön sıralardan Erdoğan’ın konuşma yaptığı sahneye çıkan Emirhan gözyaşları içinde Cumhurbaşkanına sarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Emirhan’a “Niye ağlıyorsun” diye sordu. Erdoğan, “Beni çok seviyormuş. Aşığım sana diyor. Emirhan’ı ağlattınız biraz sonra beni de ağlatacaksınız” dedi.

Apple logosunun ardındaki karanlık hikayeyi biliyor musunuz? Apple logosunun ardındaki karanlık hikayeyi biliyor musunuz?
İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: "2,5 milyon istihdam hedefi için çalışıyoruz"İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: "2,5 milyon istihdam hedefi için çalışıyoruz"
Kurtulmuş; "Türkiye ne zaman yükselse ayağına çelme takılmıştır"Kurtulmuş; "Türkiye ne zaman yükselse ayağına çelme takılmıştır"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Müjdat Gezen'e kötü haber! Zorla getirilme kararı

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balkonda ölen adamı komşusu fark etti

Herkes balkonda güneşlendiğini sanıyordu! Korkunç gerçeği komşusu fark etti

Eşini öldürüp, 'Gidin evden alın' diye polisi aradı

'Karımı öldürdüm, gidin evden alın!' Korkunç sözler

Cobra sınırda göz açtırmıyor

Cobra sınırda göz açtırmıyor

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Tehlike sürüyor! Kimse evine yaklaştırılmıyor

Tehlike sürüyor! Kimse evine yaklaştırılmıyor

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.