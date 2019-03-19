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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 17:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu ülkeyi birilerinin lütufu olarak değil çarpışa çarpışa, şehitler vererek kurduk” dedi.Kocaeli 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda halka hitap eden Erdoğan, “Tarih bir milletin sadece hafızası değildir, istikbalinin de pusulasıdır.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu ülkeyi birilerinin lütufu olarak değil çarpışa çarpışa, şehitler vererek kurduk” dedi.
Kocaeli 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda halka hitap eden Erdoğan, “Tarih bir milletin sadece hafızası değildir, istikbalinin de pusulasıdır. Hem bir ibret vesikası, hem de ilham kaynağıdır. Bunun için biz tarihimizden sadece ders almayız aynı zamanda ibret, kuvvet alırız, cesaret, ilham alırız. Çanakkale Zaferimizin 104. yıl dönümünü kutladık, şehitlerimizin aziz hatıralarını yad ettik. Biz tesadüflerin bir araya getirdiği bir millet değiliz. Biz emperyalistlerin, masa başında kurduğu bir ülke değiliz. İşgalcilerin sınırlarını çizdiği bir devlette değiliz, 2 bin 200 yılı aşan devlet tecrübesi ile büyük bir milletiz. Asırlar boyunca hükümdarlık kurmuş, adalet dağıtmış bir ecdadız. Bu ülkeyi birilerinin lütufu olarak değil çarpışa çarpışa, şehitler vererek kurduk. Bu topraklarda 15 yaşındaki yavrularımızın kanları var. İstiklal harbimizi de büyük bedeller ödeyerek, Nene Hatunların, Şerife bacıların, Şahin beylerin, Sütçü İmamların mücadeleleriyle Kurtuluş Savaşını kazandık. Bu toprakları koca yürekli anaların fedakarlıkları ile vatan yaptık. Bizi tanımak isteyenler önce Çanakkale’yi ziyaret etsin, Türkiye’ye parmak sallayanlar önce tarih kitabı okusun” diye konuştu.

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