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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kocaeli’ne 17 yılda 27 katrilyon yatırım yaptık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 18:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’ne 17 yılda 27 katrilyon yatırım yaptıklarını hatırlattı.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’nde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’ne 17 yılda 27 katrilyon yatırım yaptıklarını hatırlattı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’nde halka hitap etti. Erdoğan "17 yılda 27 katrilyon yatırım yaptık Kocaeli’ne. Evlatlarımız modern imkanlarla okusun diye 10 bin 670 adet yeni derslik inşa ettik. Kocaeli Üniversitesini yatırımlarımızla daha da büyüttük. 2’nci üniversitemiz olarak Gebze Teknik Üniversitesini faaliyete geçirdik. Yükseköğrenim öğrencileri için 14 bin 191 kapasiteli yurtlar açtık. Bir kaç yıla kadar 3 adet toplamda 2 bin 550 kişi kapasiteli yeni yurtlar açacağız. Kocaeli’nde 33 bin seyirci kapasiteli stadyum, gençlik merkezleri, spor tesisleri inşa ettik. Kocaeli Gençlik Merkezi ve Kamp Eğitim Merkezini yapımları, Kocaeli Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun ve Kartepe Gençlik Merkezinin proje ve ihalesi devam ediyor. Gebze’ye bir millet bahçesi kazandırmak için çalışmalarımızı başlattık. Aynı zamanda Derince’de Çınarlı Mahallesinde ki eski stadyumun yerine bir millet bahçesi yapıyoruz" dedi.
Kocaeli’ne 17 yılda yapılan yatırımları açıklamaya devam eden Erdoğan, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza şehit yakınlarımıza, gazilerimize, engelli ve yaşlılarımıza 1,6 katrilyon liralık kaynak sağladık. Sağlıkta şehrimize toplamda bin 736 yataklı 16 hastane ile birlikte 81 adet tesis kazandırdık. Yatak kapasitesi bin 180 olan Kocaeli şehir hastanemizin ve 250 yataklı Gölcük Devlet Hastanesinin yapımları sürüyor. Şehir hastanemizi önümüzdeki yıl tamamlayıp hizmetinize sunuyoruz. Ayrıca Çayırova’ya 200 yataklı devlet hastanesi inşa edeceğiz. Kocaeli’nde 19 bin 352 konut projesini hayata geçirdik. İmar barışıyla 3 bin 500 vatandaşımızın sorununu çözdük. Kocaeli’nde; Çayırova, Derince, Kandıra, Körfez, Gölcük ve İzmit’te 80 hektar büyüklüğünde riskli alan belirledik. Yaklaşık 9 bin adet konut ve iş yerinin yıkımını gerçekleştirdik, bize yardımcı olacaksınız ki deprem bölgesi olan Kocaeli’nde sıkıntılar yaşamayalım" diye konuştu.
27 bin dekar araziyi sulamaya açtıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kocaeli’nin bölünmüş yol uzunluğuna 119 kilometre daha ilave ederek 272 kilometreye ulaştırdık. Osman Gazi Köprüsünü sadece Kocaeli’ne değil ülkemize kazandırdık. İstanbul-İzmir otoyolunun biten kesimlerini etap etap trafiğe açıyoruz. Otoyolun tamamı yıl sonuna kadar bitiyor. Hemen buradan gireceksiniz otoyola doğru İzmir. Maliyeti 11,3 milyar lira olan banliyö hattını Gebze istasyonu YHT kapsamındadır. Karamürsel Kız Derbent Barajı, Kandıra Arıklar Göleti, Kandıra Safalı Göleti ve Karamürsel Tepeköy Göletlerini hizmete aldık. Bu 4 tesisle 27 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Karamürsel ilçemizin içme suyu ihtiyacını karşılayacak İhsaniye Barajında sona geliyoruz. Plan ve projelerini hazırladığımız 5 sulama tesisiyle 48 bin dekar araziyi de sulamaya açacağız" şeklinde konuştu.

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