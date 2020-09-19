Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konut ve otomobil piyasasında rekorlar ardı ardına geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Mart ayında Kınalı-Çatalca kesiminin açılışını gerçekleştirmiştik. 53 km uzunluğu ile bu projenin en önemli güzergahlarından biri. Bu bölüm bile tek başına iftihar verici bir eserdir. Güzergah üzerindeki T2 Tüneli 4200 metrelik mesafesi ile ülkemizin en uzun otoyol tüneli ünvanına sahiptir.

Yollara, tünellere, viyadüklere sahipseniz medeniyet yarışında sizi kimse kolay kolay yakalayamaz. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir projesini de tamamladığımızda Marmara ve Batı Anadolu'yu otoyol ağı ile kuşatmış olacağız.

Buranın tasarrufu vakitten 270 milyon lira, akaryakıttan 317 milyon lira, emisyon salınımının azalmasından 8 milyon lirayı bulacaktır.

Toplumların gelişmişlikleri ve insanlığa katkıları somut medeniyet örnekleri ile ölçülmektedir. Anadolu coğrafyası bu bakımdan çok büyük zenginliğe sahiptir. Türkiye'nin 2002 öncesindeki geri kalmışlığının nedenlerine baktığımızda istikrarsızlıkları görüyoruz. Gözümüzü ufuktan ve ideallerimizden ayırmadığımızda millet olarak çok kısa sürede çok büyük başarılara imza atıyoruz. Biz 18 yıllık hükümetlerimiz döneminde cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 10 katı eseri bu sayede ülkemize kazandırdık.