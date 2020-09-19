Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konut ve otomobil piyasasında rekorlar ardı ardına geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:
Mart ayında Kınalı-Çatalca kesiminin açılışını gerçekleştirmiştik. 53 km uzunluğu ile bu projenin en önemli güzergahlarından biri. Bu bölüm bile tek başına iftihar verici bir eserdir. Güzergah üzerindeki T2 Tüneli 4200 metrelik mesafesi ile ülkemizin en uzun otoyol tüneli ünvanına sahiptir.
Yollara, tünellere, viyadüklere sahipseniz medeniyet yarışında sizi kimse kolay kolay yakalayamaz. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir projesini de tamamladığımızda Marmara ve Batı Anadolu'yu otoyol ağı ile kuşatmış olacağız.
Buranın tasarrufu vakitten 270 milyon lira, akaryakıttan 317 milyon lira, emisyon salınımının azalmasından 8 milyon lirayı bulacaktır.
Toplumların gelişmişlikleri ve insanlığa katkıları somut medeniyet örnekleri ile ölçülmektedir. Anadolu coğrafyası bu bakımdan çok büyük zenginliğe sahiptir. Türkiye'nin 2002 öncesindeki geri kalmışlığının nedenlerine baktığımızda istikrarsızlıkları görüyoruz. Gözümüzü ufuktan ve ideallerimizden ayırmadığımızda millet olarak çok kısa sürede çok büyük başarılara imza atıyoruz. Biz 18 yıllık hükümetlerimiz döneminde cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 10 katı eseri bu sayede ülkemize kazandırdık.
Bugün de milletimiz siyasetten kendisini içi boş kavgalarla yoracak değil, geleceğini aydınlatacak bir vizyon bekliyor. Biz 10 yıl önce 2023 hedefleri ile milletimizin huzuruna çıktığımızda birilerinin hedefi sadece yapılacak ilk seçimlerdi. Biz şimdiden 2053, 2071 Türkiye'sini inşa etmenin hazırlıklarına başladık. Bizden sonraki nesillere böyle bir vizyon, ülke bırakmayı bizler en büyük hizmetlerden biri olarak kabul ediyoruz. Bunu sadece lafla, söylemle, retorikle yapmıyoruz. Somut icraatlarla hayata geçiriyoruz.
Geniş bir alanda siyasi, askeri ve ekonomik mücadelenin başarıya ulaşması bu bakımdan hayati öneme sahiptir. Ülkemizin her adımını engelleme gayretlerinin gerisinde yürüyüşümüzü rayından çıkarma hedefi vardır. Asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar. Milletimiz 15 Temmuz başta olmak üzere maruz kaldığımız her saldırıda istiklaline sahip çıkma iradesini ortaya koymuştur.
Türkiye'nin son 7 yılda maruz kaldığı kesintisiz saldırılar asıl ekonomimizi hedef almıştır. Salgınla böyle bir dönemde karşılaştık. Tüm devletlerin üzerinde yıkıcı ekonomik olumsuz etkileri olmuştur. Türkiye en az etkilenen ülkeler arasındadır. Salgın krizinin ilk günlerinden itibaren sosyal yardımlardan destek paketlerine kadar pek çok uygulama ile milletimizin yanında yer aldık. 35 milyar liralık bir kaynağı milletimizin istifadesine sunduk. Asıl olanın reel ekonomiyi ayakta tutmak olduğunu biliyoruz. İkinci çeyrekte daralma ile karşı karşıya kaldık. İnşallah üçüncü çeyreği herkesi memnun eden bir büyüme rakamı ile kapatacağız. İstihdam edilenlerin sayısı, salgının etkilerini en yoğun hissettiğimiz nisandan beri yükseliyor. Önümüzdeki dönemde istihdam daha da artacak. Konut ve otomobil piyasasında rekorlar ardı ardına geliyor. Turizmde 10 milyon sayısı yılı 15 milyon üzerinde turistle kapatacağımızı gösteriyor.
Bu durumdan ülkemizin kredi notunu düşürmek için pusuda bekleyen kredi derecelendirme kuruluşlarının hiç memnun olmayacakları kesindir.