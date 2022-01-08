Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da hızlı tren açılışında dikkat çeken sözler! "Hayret şaşırdım doğrusu"

Karaman-Konya hızlı tren hattı, TOKİ 736 konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreni bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış törenindeki açıklamalarından satırbaşları;

Bir Konya ziyareti değil, Konya ziyaretini sonra yapacağız. Konya-Karaman YHT açılışını yapıyoruz. 11 yıl önce 2011'de ne yaptık, tanıştırdık. Biz buyuz. Ankara'dan trene binmiş Konyamıza kadar hızlı güvenli ulaşım aracının keyfini çıkarmıştık.

Konyalı için artık Ankara-İstanbul-Eskişehir'e trenle gitmek daha kolay. Bu imkanı bir adım öteye taşıyor ve Karaman'a uzatıyoruz. Konya-Karaman YHT açılışı ile yeni dönemi başlatıyoruz.

Cumhuriyetin 10. yılında demirağlarla ördük denerek marşlar yazılmıştı. ancak sonrasında bilinçli şekilde kesintiye uğratıldı. Mevcutları sıfırdan yapmışçasına yenileyen, YHT demiryolu yapımını başlatan kim oldu. Biz olduk biz.

Ülkemizin 10 bin 959 km olan demiryolu hattı uzunluğunu 13 bin 222 km'ye çıkarttık. Örneği olmayan 1213 YHT, 219 km hızlı tren hattını da inşa ettik.

Londra'dan kalkan bir tren Avrupa ve Balkanları geçerek Edirne'den ülkemize girmekte Marmaray'dan geçerek Anadolu'ya ulaşmaktadır. Boğaz'ın altından Marmaray'ı kim yaptı: Biz laf değil iş üretiriz, iş.

Boğaz'ın altından Avrasya Tüneli'ni kim yaptı: Laf değil iş üretiriz, iş. Fakat bu Bay Kemal yandaşları bunların yapacağı işler değil. Bunlar ancak bazı çeşmelerin musluklarını yenilerler. Ona da tören yaparlar. Dün de daha önceden temel atmama töreni yapıyorlardı. Şimdi ne olduysa temel atma töreni yaptılar. Hayret, şaşırdım doğrusu.

Bu tren Kars-Tiflis-Bakü'den Asya'ya ulaşıp Pekin'e kadar gidebilmektedir.



