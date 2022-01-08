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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da hızlı tren açılışında dikkat çeken sözler! "Hayret şaşırdım doğrusu"

08.01.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aktekke Meydanı'nda toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Hızlı tren hattının açılışını yapan Erdoğan, "Bu tren Kars-Tiflis-Bakü'den Asya'ya ulaşıp Pekin'e kadar gidebilmektedir" dedi. Muhalefetin temel atmama törenini hatırlatan Erdoğan, "Bu kez temel atma töreni yaptılar. Hayret, şaşırdım doğrusu" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da hızlı tren açılışında dikkat çeken sözler! "Hayret şaşırdım doğrusu"

Karaman-Konya hızlı tren hattı, TOKİ 736 konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreni bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış törenindeki açıklamalarından satırbaşları;

Bir Konya ziyareti değil, Konya ziyaretini sonra yapacağız. Konya-Karaman YHT açılışını yapıyoruz. 11 yıl önce 2011'de ne yaptık, tanıştırdık. Biz buyuz. Ankara'dan trene binmiş Konyamıza kadar hızlı güvenli ulaşım aracının keyfini çıkarmıştık.

Konyalı için artık Ankara-İstanbul-Eskişehir'e trenle gitmek daha kolay. Bu imkanı bir adım öteye taşıyor ve Karaman'a uzatıyoruz. Konya-Karaman YHT açılışı ile yeni dönemi başlatıyoruz.

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Cumhuriyetin 10. yılında demirağlarla ördük denerek marşlar yazılmıştı. ancak sonrasında bilinçli şekilde kesintiye uğratıldı. Mevcutları sıfırdan yapmışçasına yenileyen, YHT demiryolu yapımını başlatan kim oldu. Biz olduk biz.

Ülkemizin 10 bin 959 km olan demiryolu hattı uzunluğunu 13 bin 222 km'ye çıkarttık. Örneği olmayan 1213 YHT, 219 km hızlı tren hattını da inşa ettik.

Londra'dan kalkan bir tren Avrupa ve Balkanları geçerek Edirne'den ülkemize girmekte Marmaray'dan geçerek Anadolu'ya ulaşmaktadır. Boğaz'ın altından Marmaray'ı kim yaptı: Biz laf değil iş üretiriz, iş.

Boğaz'ın altından Avrasya Tüneli'ni kim yaptı: Laf değil iş üretiriz, iş. Fakat bu Bay Kemal yandaşları bunların yapacağı işler değil. Bunlar ancak bazı çeşmelerin musluklarını yenilerler. Ona da tören yaparlar. Dün de daha önceden temel atmama töreni yapıyorlardı. Şimdi ne olduysa temel atma töreni yaptılar. Hayret, şaşırdım doğrusu.

Bu tren Kars-Tiflis-Bakü'den Asya'ya ulaşıp Pekin'e kadar gidebilmektedir.

Son Dakika: Konya ile Karaman arası 40 dakikaya düşecek! Hızlı tren hattı bugün açılıyorSon Dakika: Konya ile Karaman arası 40 dakikaya düşecek! Hızlı tren hattı bugün açılıyor


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Anahtar Kelimeler:
Konya Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allah aşkına Ülke yöneten Belediyeyi eleştiriyor enteresan
Daha çok şaşıracaksın. Bütçe sizde olupta böyle şeyler nasıl oluyor diye insan tabi Bi şaşırır.
Sizin Uzaya gönderdiğiniz uydunun bir faydası varmı. Halkımızın parasını çar cur ediyosunuz.. Chp iktidarında böyle boş harcamalar yapmiycaz.. Daha çevreci çözümler üretcez. Uzaya Uyduyu herkes firlatiyo. Biz Uzaya Heykel Firlatcaz.. Hemde fosil yakıt kullanmiycaz. Direk Mancınıkla firlatcaz ki, çevre kirliligi yapmasın.. Bütün Dünya'ya örnek olcaz

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