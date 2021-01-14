Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı olacak

Dünkü Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından acil kullanım onayının verilmesiyle bugün, koronavirüs aşıları Türkiye genelinde sağlık çalışanlarına uygulandı. Dün, ilk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmuş, ardından Bilim Kurulu üyeleri ve bazı doktorlar aşı yaptırmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KORONAVİRÜS AŞISI OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bugün Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısını olacağı açıklandı.

AK Parti'nin MKYK ve MYK toplantılarının ardından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Aşı konusunda toplumumuza önderlik etmek için toplantımızdan sonra sayın Cumhurbaşkanımız aşı olacaklardır. Bunun kamuoyu ile paylaşılmasını istemiştir. Kendileri aşı olarak toplumdaki tereddütleri ortadan kaldırmak, örnek teşkil etmek için toplantımızdan sonra aşı olmak üzere ilgili yere geçeceklerdir" dedi.



