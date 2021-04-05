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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu'yu tebrik etti

05.04.2021 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı seçilen Vjosa Osmani-Sadriu ile bir telefon görülmesi gerçekleştirerek, kendisini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu'yu tebrik etti

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Kosova ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Vjosa Osmani'ye Kosova Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebriklerini iletti.

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"KARDEŞLİK PEKİŞECEK"

Kosova'nın çok kültürlü yapısının ayrılmaz parçası olan Türk Toplumunun yeni hükümetin kurulması ve Cumhurbaşkanlığı seçimi süreçlerindeki yapıcı tutumuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki tarihi dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin yeni dönemde de pekişeceğine inandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kosova arasındaki çok yönlü iş birliğinin Balkanların istikrar ve refahına katkı sağladığını belirtti. (DHA)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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