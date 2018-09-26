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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosovalı mevkidaşıyla görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 22:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosovalı mevkidaşıyla görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosovalı mevkidaşı Thaçi ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da görüşmede hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'de yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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