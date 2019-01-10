Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanatı, beka meselesi olarak görüyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçtiğimiz 16 yıla baktığımda, kültür sanat alanında yeteri kadar mesafe kat edememiş olmamızdan dolayı hep hayıflanırım, iç geçiririm. Kültür sanat meselesini ülkemiz ve milletimiz bakımından en az terörle mücadele, en az dış politika, en az temel hizmet alanları kadar önemli bir beka meselesi olarak görüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen '2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri' törenine katıldı. Programda konuşma yapan Erdoğan, özel ödüllerin Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Ara Güler Müzesi’ne verilmesini isabetli bulduğunu ifade etti.

Estetik zevki olmayan bir milletin diğer çalışmalarının da istenilen sonuçlara ulaşamayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir toplumda sanat ve edebiyat felç olmuşsa o toplumda ortak değerlerin üretilmesi ve yaşatılması zordur. Bir ülkenin gelişmiş bir mimari anlayışı yoksa o ülkedeki üst yapının özgün bir ruh ve kimlik yansıtması beklenemez. Buna karşılık insanlarının manevi doyumunu ihmal etmiş sadece maddi varlıklarla hüküm süren toplumların da tarihte kalıcı izler bırakamadığını açık ve net görüyoruz” diye konuştu.