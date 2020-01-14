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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye davet etti, sözleri ayakta alkışlandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye davet etti, sözleri ayakta alkışlandı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.01.2020 13:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmanın sonunda, Nusaybin şehidi Mehmet Şirin Demir'in kızı, TRT Kurdi çalışanı Gülay Demir'i kürsüye davet etti. Demir'in konuşması, salondakiler tarafından ayakta alkışlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi önümde gördüğünüz şu saksı onun kabrindeki topraktan alınmış bu saksı yapılmış. Ve kızı da bunu bana getirdi" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye davet etti, sözleri ayakta alkışlandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Mardin'de şehit olan Mehmet Şirin Demir'in kızını kürsüye davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda kürsüyü şehit kızı Gülay Demir'e bırakırken, Demir'ın sözleri AK Parti grubu tarafından ayakta alkışlandı.

'GÖZÜ GİBİ BAKTIĞI BU ÇİÇEĞİ BİZE HEDİYE ETTİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında Nusaybin şehidi Mehmet Şirin Demir ile ilgili şu sözleri söyledi:

"Hainler sivilleri hedef aldılar. Bu saldırılarda 22 sivil vatandaşımız şehit oldu, 189'u da yaralandı. İşte bunlardan biri de Mardin Nusaybin'de şehit olan Mehmet Şirin Demir kardeşimizdir. Şimdi önümde gördüğünüz şu saksı onun kabrindeki topraktan alınmış bu saksı yapılmış. Ve kızı da bunu bana getirdi. Ben kızımı da huzurlarınıza davet etmek istiyorum.

Kızı Gülay'a bir çiçek hediye etmişti. Gülay kızımıza babası şu ifadesi kullanmış, Gülay da bunu söyleyince gerçekten burada bir Dervişlik yatıyor demiştim. "Yarası olmayanın yari olmaz" Gülay kızımızın bir baba yarası var ama bu salonda onun yarasına yarenlik eden her kökenden, her şehirden yüzlerce kardeşi de var.

Gözü gibi baktığı işte bu çiçeği bize hediye etti. Kızımız 81 vilayetten bu toprakları toplarken babası ona bu ülkenin her yer senin memleketin, vatanına bayrağına sahip çık diye nasihat etmişti. Biz de şehidimizin ve onun biricik kızının emaneti olan birliğimizin, beraberliğimizin sembolü gördüğümüz bu çiçeği evimizin ve kalbimizin en mutena köşesine yerleştirdik. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz başımızın tacıdır."

'ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM'

Daha sonra Gülay Demir kürsüye çıktı ve şöyle konuştu:

"Öncelikle beni kabul ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabi babam ve diğer şehitlerimiz üzerine söylenecek o kadar çok şey var ki, ne söylersem söyleyeyim kelimeler mahcup kalacak. Kürt çocuklar üzerinden tiyatrolar yapıldı, artık bilmelidirler ki perdeler kapandı. Kürt çocukları kendi filmlerinin kahramanı oluyorlar. Ben Türkiye'nin incisi Mardin'de doğup büyümüş bir Kürt kızıyım. 81 şehrin her toprağı benim memleketim. Bilmiyorum ne kadarına gücüm yeter ama babamın bana öğretmiş olduğu bütün ilkeleri uygulayacağıma burada söz veriyorum.

Ben babamdan bir çok şey öğrendim. Evet yaram var, ama elhamdülillah yarama yarenlik edenler var. Ondan en çok affetmeyi, teşekkür etmeyi öğrendim. Bir insanın kalbini kırmanın da canını almak kadar günah olduğunu yine babamdan öğrendim. Zalimler için yaşasın cehennem."

Gülay Demir'in konuşması, salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

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