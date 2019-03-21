HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 20:59 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Kütahya Belediyesi hizmet binasında incelemelerde bulundu

KÜTAHYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya Belediyesinin yeni hizmet binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen günlerde hizmete giren belediye binasına gelişinde, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya Valisi Ömer Toraman'ı kabul etti.

Öte yandan Erdoğan, belediye girişinde elini öpen bir çocuğa, elini öperek karşılık verdi ve sevdi.

İşte dünyanın en lüks aracı İşte dünyanın en lüks aracı
Eyüpsultan’da Berat Albayrak’a yoğun ilgiEyüpsultan’da Berat Albayrak’a yoğun ilgi
İznik Ekinoks Festivali başladıİznik Ekinoks Festivali başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kütahya Belediyesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Artık e-devletten yapılabilecek!

Artık e-devletten yapılabilecek!

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Numan Kurtulmuş: Dünya, Trump'ın attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değil

'Dünya, Trump'ın attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değil'

Suikastçı yakalandı! Şırnak'ta dev operasyon

Suikastçı yakalandı! Şırnak'ta dev operasyon

Kaçak maden ocağı faciası: Cansız bedenine ulaşıldı

Kaçak maden ocağı faciası: Cansız bedenine ulaşıldı

Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil kontrol altına alınmalı

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.