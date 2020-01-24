Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul etti

\u0130STANBUL (AA) - T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Kuveyt Ulusal Meclis Ba\u015fkan\u0131 Marzuk Ali El Ganim'i kabul etti.\nVahdettin K\u00f6\u015fk\u00fc'ndeki kabul, bas\u0131na kapal\u0131 olarak 1 saat 20 dakika s\u00fcrd\u00fc.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Hurdaya d\u00f6nen ara\u00e7tan sa\u011f \u00e7\u0131kt\u0131larDini nikahl\u0131 e\u015fini av t\u00fcfe\u011fiyle \u00f6ld\u00fcren zanl\u0131 tutukland\u0131Lenfositlerin kandaki de\u011feri ka\u00e7 olmal\u0131?
Okuyucu Yorumları 0 yorum