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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 20:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul etti.

Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı olarak 1 saat 20 dakika sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Marzuk Ali El Ganim Recep Tayyip Erdoğan

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