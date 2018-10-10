Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt Ulusal Meclis Başkanını kabul etti

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe çalışma ofisindeki son kabulü Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i oldu. Basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 1.5 saat sürdü.
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