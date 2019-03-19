Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara otoyolunun 4. bölümünü hizmete açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayın bağlantısı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende Kuzey Marmara otoyolunun 4’üncü kesimi olan Kurtköy-Dilovası Liman bağlantı yolunu hizmete açtı.

"Kocaeli ve bölgemiz için çok önemli yatırımı hizmete alıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Kocaeli ve bölgemiz için çok önemli yatırımı hizmete alıyoruz. Uzunluğu 398 kilometre olan Kuzey Marmara Otoyolunun; 4’üncü kesimi olan Kurtköy-Dilovası Liman bağlantısını buradan açıyoruz. Böylece Dilovası bölgesinde TEM otoyolunu, Kuzey Marmara otoyolunu, İstanbul-İzmir otoyolunu birbirine bağlıyoruz. Mermerciler-Demirciler OSB Kavşaklarını, İstanbul Balçık Kavşağı ve E5 Ankara-İstanbul yolu kavşağını da hizmete açıyoruz. Böylece otoyolun 476 milyon dolar maliyeti olan 45 kilometrelik kesimini daha trafiğe açmış olacağız. Kuzey Marmara otoyolunun 257 kilometrelik Kurtköy-Akyazı kesimini tümüyle önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Feribot iskelesi köprüsündeki çalışmaları tamamladık. Anayol ile yanyol arasında hendek imalatı devam ediyor. Körfez-Gümüşova kavşağındaki çalışmaları bu yıl sonlandırıyoruz. İzmit-Kandıra yolundaki kalan kesimler ile İstanbul-Edirne-Gümüşova yolundaki çalışmaları otoyol ve bağlantı yollarındaki çalışmaları önümüzdeki sene bitiriyoruz. Kocaeli’ni İstanbul, Sakarya, Bilecik, Eskişehir Ankara ve oradan da Konya ile YHT bağladık. Hızlı tren projelerimiz tamamlandığında Kocaeli birçok il merkeziyle bağlanmış olacak. Köseköy Lojistik Merkezi’nin 1. etabını tamamlayarak işletmeye açtık, 2. etabın yapımına ilişkin ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor. Toplam maliyeti 10,4 katrilyon lira olan Gebze Sabiha Gökçen Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul Yeni Havalimanı-Halkalı arasındaki YHT proje çalışmaları da tamamlandı, ihale süreci sonrası gerekli adımları atacağız." dedi.