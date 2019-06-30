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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kyoto'da Ara Güler Fotoğraf Sergisi'nin açılışını yapacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.06.2019 06:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Japonya'nın Kyoto şehrindeki 'Ara Güler Fotoğraf Sergisi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağını belirtti - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: - "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nca düzenlenen Ara Güler Fotoğraf Sergisi'nin yeni durağı, G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla tüm dünyanın dikkatlerinin odaklandığı Japonya olacak"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Japonya'nın Kyoto şehrindeki Ara Güler Fotoğraf Sergisi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağını duyurdu.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, serginin yeni durağının G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla tüm dünyanın dikkatlerinin odaklandığı Japonya olacağını belirtti.

Ara Güler'in fotoğraflarından oluşan bir video da paylaşan Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nca düzenlenen Ara Güler Fotoğraf Sergisi'nin yeni durağı, G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla tüm dünyanın dikkatlerinin odaklandığı Japonya olacak. Kyoto'daki serginin açılışı bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak."

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