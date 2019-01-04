Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

T24 yazarı Mehmet Yakup Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili olarak çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı.

"Erdoğan'ın 'halifelik' hayali" başlıklı yazısında Yılmaz, Erdoğan'ın TÜBİTAK ödüllerindeki konuşmasına yer verdi ve "1,7 milyar Müslümanı temsil edecek kişinin 'özel biri' olması gerekiyor. Bu da olsa olsa halife olabilir." ifadelerini kullandı.

Mehmet Yakup Yılmaz'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bence halife olmak istiyor!

İstemekle olunabilecek bir şey midir halifelik bilmiyorum ama böyle bir rüyanın içinde yaşadığına eminim.

Geçen gün TÜBİTAK ödülleri dağıtılırken şöyle konuştu:

“Müslümanlara ne kendi gelecekleri, ne de insanlığın ortak meseleleri hakkında söz söyleme hakkı tanınmamıştır. 1,7 milyar nüfuslu İslam dünyasının, BM Güvenlik Konseyi’nde bir tane bile daimi üyesinin bulunmaması işte bu çarpıklığın sonucudur.”

Bunu ilk kez de söylemiyor, fırsat bulduğu her yerde tekrarlıyor.

Böylece Müslümanlara bir uluslararası 'mağduriyet' de çıkardığı için oy hesaplarında belki işine de yarıyordur.