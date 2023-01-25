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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili mesajı dikkat çekmişti, Miçotakis yine gerilim yarattı! Küstah çıkış: "'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyenler bilsinler ki..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili mesajı dikkat çekmişti, Miçotakis yine gerilim yarattı! Küstah çıkış: "'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyenler bilsinler ki..."

25.01.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın Türk F-16'larına radar kilidi atması sonrası ilişkilerde gerilim artmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i uyarırken sık sık dile getirdiği "Bir gece ansızın gelebiliriz" söylemini yinelemişti. Erdoğan'ın bu sözlerine gönderme yapan Miçotakis, küstah bir çıkışta bulunarak gözdağı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili mesajı dikkat çekmişti, Miçotakis yine gerilim yarattı! Küstah çıkış: "'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyenler bilsinler ki..."

Yunanistan Doğu Akdeniz ve Ege'de Türk jetlerini taciz ederek ilişkileri tırmandırırken Türkiye'den de karşılık geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert uyarısına karşılık Yunanistan lideri Miçotakis'ten skandal bir yanıt geldi.

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ERDOĞAN'DAN YUNANİSTAN'IN SKANDAL HAMLESİNE SERT TEPKİ

Erdoğan, Yunanistan'ın Türk F-16'larına radar kilidi atarak NATO misyonunu engellemeye yönelik girişiminin ardından bir kez daha "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyerek karşılık vermiş, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Niye? Ellerinde bu adalar var, bu adalarda üsler var falan filan. Buralardan hareketle bize karşı bu tür böyle gayri meşru tehditler devam ederse, bu sabrın da bir sonu vardır."

MİÇOTAKİS'İN GERİLİMİ TIRMANDIRACAK SÖZLERİ: BİLSİNLER Kİ...

Yunan Havacılık Endüstrisi tesislerine yaptığı ziyarette konuşan Miçotakis, Erdoğan'ın bu sözlerine gönderme yaparak küstah ifadeler kullandı:

"'Bir gece ansızın geliriz' diye övünenler bilsinler ki bir gece ansızın uyanıp kendilerini acı gerçeğin içinde bulabilirler.”

"ERDOĞAN İLE ÇÖZÜM İMKANSIZ DEĞİL" DEMİŞTİ

Miçotakis, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili dikkat çeken mesajlar vermişti. "Türkiye ile savaşa girmeyeceğiz" diyen Miçotakis, "Çok zor zamanlarımız olmuş olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çözümün imkansız olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kulalnmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kiryakos Miçotakis

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