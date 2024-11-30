Cumhurbaşkanı Erdoğan'la oy oranları kafa kafaya! Birinci isim ise farkı açtı: Son ankete damgasını vuran seçmen

Siyasetin hararetli günlerden geçtiği sırada gelen yepyeni bir seçim anketiyle gündem daha da hareketlenecek gibi duruyor. Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranlarının kafa kafaya olması ön plana çıkan detaylardan biri oldu. ABB Başkanı Mansur Yavaş ise açık ara farkla önde!

PARTİ SORUSUNA DAMGA VURAN ORAN

Area Araştırma 25-27 Kasım aralığında 26 ilde 2 bin kişiyle anket gerçekleştirdi. Ankette katılımcılara yöneltilen sorulardan biri "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" oldu. CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerindeki gibi birinciliği koruduğu görülse de kararsızlar tüm partilerin önüne geçti.

HEM CHP HEM DE AK PARTİ'NİN ÖNÜNE GEÇTİ

Soruya verilen yanıtlar toplam seçmen üzerinden dağıtıldığında CHP yüzde 22,4 oy oranıyla birinci sırayı aldı. CHP'yi ikinci sırada izleyen AK Parti'nin oy oranı yüzde 22,3 oldu. Kararsız seçmen ise yüzde 26 olarak hesaplandı.

MANSUR YAVAŞ FARKI AÇTI

Ankette katılımcılara ayrıca siyasetçiler hakkındaki genel kanaatleri de soruldu. Bu soruda ortaya çıkan tabloda ise ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın diğer siyasetçilere fark attığı görüldü.

Dikkat çeken bir diğer detay ise ikinci ve üçüncü sıraları paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarının kafa kafaya olması.

Soruya yanıt olarak Mansur Yavaş hakkında yüzde 60,6 olumlu oy kullanıldığı görüldü.

Yavaş'ın bu şekilde birinci sırada yer aldığı sıralamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 47,4, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 46,9 aldı.