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Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Al-Sarraj ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 18:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa Al-Sarraj'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL (DHA)-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa Al-Sarraj'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

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