-
Haberler
-
HABER
-
Güncel
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya) Burada biz Serrac'ı yalnız bırakmayacağız, kendilerine elimizden gelen desteği vermekte kararlıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya) Burada biz Serrac'ı yalnız bırakmayacağız, kendilerine elimizden gelen desteği vermekte kararlıyız."
GÜNCEL
HABERLERİ
|
24.01.2020 17:21 |
Son Güncelleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya) Burada biz Serrac'ı yalnız bırakmayacağız, kendilerine elimizden gelen desteği vermekte kararlıyız."
Okuyucu Yorumları 0 yorum