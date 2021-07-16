HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'da gösterdiğimiz başarı tüm dünyada kartların yeniden karılmasına yol açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'da gösterdiğimiz başarı tüm dünyada kartların yeniden karılmasına yol açtı

16.07.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Libya'da hem diplomatik hem de askeri alanda gösterdiğimiz başarı sadece Akdeniz'de değil tüm dünyada kartların yeniden karılmasına yol açmıştır" dedi. Erdoğan, "Türk'ün olduğu yerde zulüm olmaz, Türk'ün olduğu yerde masum kanı akmaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'da gösterdiğimiz başarı tüm dünyada kartların yeniden karılmasına yol açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

"ASKERİ ALANDA DA YENİ BİR SEVİYEYE İLERLİYORUZ"

Burada yaptığı konuşmada, "Artık siyasetten ekonomiye her hususta olduğu gibi askeri alanda da yeni bir seviyeye ilerliyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin savunma sanayi teknolojilerinde geçtiğimiz 15-20 yılda katettiği mesafe, tüm dünyanın dikkatle takip ettiği, örnek aldığı bir başarı hikayesidir. Eğer Türkiye güçlüyse, yakın uzak her yerde, zalimlerin zulmü altında inleyen her kardeşimiz için umut vardır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güçlü duruşunun en önemli ayaklarından birinin de askeri alanda verdiği mücadeleler ve kazandığı zaferler olduğunu söyleyen Erdoğan, "Neredeyse 40 yıl süren terörle mücadele döneminde kurulan tuzaklara ve oynanan oyunlara rağmen sergilenen dirayetli duruş, yeniden başarabileceğimizin işareti olmuştur." diye konuştu.

"TÜRK'ÜN OLDUĞU YERDE ZULÜM OLMAZ"

Erdoğan, "Açıkça ifade ediyorum. Bizim hiç kimsenin toprağında, egemenliğinde, birlik ve beraberliğinde gözümüz yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Libya'da hem diplomatik hem askeri alanda gösterdiğimiz başarı, sadece Akdeniz'de değil tüm dünyada kartların yeniden karılmasına yol açmıştır.

Türk'ün olduğu yerde zulüm olmaz, Türk'ün olduğu yerde masum kanı akmaz.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de müjde açıklamasıSon Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de müjde açıklaması


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir dönem sona erdi! Resmen kapatıldıBir dönem sona erdi! Resmen kapatıldı
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
OHAL yetkileriyle ilgili yeni karar: 3 yıldan 1 yıla iniyorOHAL yetkileriyle ilgili yeni karar: 3 yıldan 1 yıla iniyor
Anahtar Kelimeler:
Libya Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs aşılarının antikor seviyeleri ortaya çıktı

Koronavirüs aşılarının antikor seviyeleri ortaya çıktı

Bir banka daha iki gündür çalışmıyor

Bir banka daha iki gündür çalışmıyor

Ghezzal transferinde mutlu son!

Ghezzal transferinde mutlu son!

Fatih Terim çıldırdı, transferi veto etti!

Fatih Terim çıldırdı, transferi veto etti!

Düğüm çözüldü! İşte Rosier'in yeni adresi

Düğüm çözüldü! İşte Rosier'in yeni adresi

Galatasaray'da şok! UEFA'ya bildirilmedi

Galatasaray'da şok! UEFA'ya bildirilmedi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Doğu Karadeniz yağışlara teslim oldu! Rize'de 4 kişiden haber alınamıyor

Doğu Karadeniz yağışlara teslim oldu! Rize'de 4 kişiden haber alınamıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Genç avukatın korkunç ölümü! Geriye bu notu bıraktı

Genç avukatın korkunç ölümü! Geriye bu notu bıraktı

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Dikkat çeken sözler: Kesin bilgi, yayalım

Dikkat çeken sözler: Kesin bilgi, yayalım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.