Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'da gösterdiğimiz başarı tüm dünyada kartların yeniden karılmasına yol açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

"ASKERİ ALANDA DA YENİ BİR SEVİYEYE İLERLİYORUZ"

Burada yaptığı konuşmada, "Artık siyasetten ekonomiye her hususta olduğu gibi askeri alanda da yeni bir seviyeye ilerliyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin savunma sanayi teknolojilerinde geçtiğimiz 15-20 yılda katettiği mesafe, tüm dünyanın dikkatle takip ettiği, örnek aldığı bir başarı hikayesidir. Eğer Türkiye güçlüyse, yakın uzak her yerde, zalimlerin zulmü altında inleyen her kardeşimiz için umut vardır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güçlü duruşunun en önemli ayaklarından birinin de askeri alanda verdiği mücadeleler ve kazandığı zaferler olduğunu söyleyen Erdoğan, "Neredeyse 40 yıl süren terörle mücadele döneminde kurulan tuzaklara ve oynanan oyunlara rağmen sergilenen dirayetli duruş, yeniden başarabileceğimizin işareti olmuştur." diye konuştu.

"TÜRK'ÜN OLDUĞU YERDE ZULÜM OLMAZ"

Erdoğan, "Açıkça ifade ediyorum. Bizim hiç kimsenin toprağında, egemenliğinde, birlik ve beraberliğinde gözümüz yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Libya'da hem diplomatik hem askeri alanda gösterdiğimiz başarı, sadece Akdeniz'de değil tüm dünyada kartların yeniden karılmasına yol açmıştır.

Türk'ün olduğu yerde zulüm olmaz, Türk'ün olduğu yerde masum kanı akmaz.



