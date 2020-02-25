Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya'daki şehit sayısını açıkladı

Şu anda Türkiye-Rusya arasında İdlib ve Libya'da yaşanan bir süreç var. İdlib'i bir defa süratle çözmemiz gerekiyor. Libya ayağında da malum Hafter denilen gayrimeşru bir kişilik var. Maalesef Rusya'nın da orada 2500 kişilik bir kuvveti var. Bunun dışında Hafter'e başka yerlerden değişik destekler var. Bütün bunların değerlendirmesini Türkiye olarak biz Rusya ile yürütüyoruz.

Basın toplantısında söz alan FOX TV muhabiri Barış Kaya, Libya'daki şehit sayısıyla ilgili Erdoğan'ın "Birkaç şehidimiz var" açıklamalarına muhalefetin tepki gösterdiğini hatırlatarak, 'Bu konuya cevabınız nedir?" diye sordu. Kaya'nın sorusuna tepki gösteren Erdoğan, "FOX önce gazete olsun, ciddi bir medya mensubu olsun. Bunu bir defa öğrenmeniz lazım. Yalan haber yapmayı bırakın. Muhalefetin ne dediği de beni ilgilendirmiyor" dedi.

Rusya rejime en üst düzeyden destek veriyor. Hava kuvvetleri destek veriyor. Her ne kadar inkar etselerde tespitlerimiz var. Bütün tacizler, sınırımıza olan yüklenmeleri neyle açıklayacağız. Bunlara eli bağlı mı duracağız. 4 milyon Suriyeli şu an bizim ülkemizde. Avrupa'nın hiç vicdani bir yardımı, desteği yok. Bunları ben sayın Putin ile paylaştım.

'PUTİN İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEĞİZ'

Rus heyeti yarın ülkemize gelecek. Bu hafta sonu yapılan görüşmelerle ilgili ise Macron, Merkel ve Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. 5 Mart'ta en kötü ihtimalle Putin ile bir görüşmemiz olacak yüz yüze.

KORONAVİRÜS TEHLİKESİ

İran'dan bir virüsün sıçraması, bizde ciddi boyutlara ulaşabilir. Biz şu ana kadar bütün tedbirlerimizi aldık. Bu Irak olur, İtalya olur bütün önlem ve tedbirlerimizi alacağız.

LİBYA'DAKİ ŞEHİTLER

(Erdoğan'ın 'Birkaç tane şehidimiz var' açıklamasına muhalefet tepki göstermişti)

FOX önce gazete olsun, ciddi bir medya mensubu olsun. Bunu bir defa öğrenmeniz lazım. Yalan haber yapmayı bırakın. Muhalefetin ne dediği de beni ilgilendirmiyor. Rakam da veririm, sayı olarak belirttiğiniz gibi de ifade edebilirim. Beni muhalefet mi yargılayacak? Muhalefet önce kendini yargılasın. 'Gidin Esed'le görüşün' diyorlar. Bu nasıl muhalefet ya. Bay Kemal kalkıp bize akıl vermeye çalışıyor. O aklı kendine sakla. Bizim Libya'da 2 tane şehidimiz var. Şimdi açıkladım Bay Kemal ne yapacak bunu?

