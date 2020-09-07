Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Lideri Serrac'la İstanbul'da Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac’la İstanbul’da biraraya geldi. Vahdettin Köşkü’nde basına kapalı gerçekleşen görüşme 2,5 saat sürdü.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular değerlendirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye’nin Libya’nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümeti ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğini belirtmiş, Türkiye’nin önceliğinin Libya’nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğü korunarak bir an önce istikrara kavuşması olduğunu yinelemiştir. Libya’da sağlanacak barış ve huzurun komşu ülkeler ve Avrupa başta olmak üzere tüm bölgenin yararına olduğunu vurgulayan Sayın Cumhurbaşkanımız, uluslararası toplumun da bu doğrultuda ilkeli bir duruş ortaya koyması gerektiğini dile getirmiştir. Görüşmede, Türkiye’nin Libya’daki meşru hükümet ile imzaladığı mutabakat muhtıraları çerçevesinde hayata geçirilen iş birliklerini güçlendirecek hususlar ile Türkiye’nin ve Libya’nın Doğu Akdeniz’deki haklarını koruyacak adımlar da değerlendirilmiştir” ifadeleri yer aldı.

