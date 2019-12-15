Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Libya mutabakatı) Türkiye’nin haklarını hiçe sayanları rahatsız ediyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya mutabakatının Türkiye’nin haklarını hiçe sayanları rahatsız ettiğini belirterek “Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuku ve Türkiye’nin haklarını hiçe sayanlar tabi ki rahatsızlık duyuyorlar. Burada Sevr’in aslında ters yüz edilmesi var.” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber’de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya mutabakatına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Özellikle Libya’ya yönelik uluslararası hukuktan kaynaklanan hakların kullanılması noktasında kısa bir süre önce bir mutabakat muhtırası buradaki ofiste imzalamıştık. Bunlardan biri deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, diğeri güvenlik ve askeri işbirliğiyle ilgiliydi. Deniz yetki alanıyla imzaladığımız muhtıra TBMM tarafından onaylandı. Birleşmiş Milletler’e tescil edilmesi için bildirimde bulunduk. Süreç hızla ilerliyor. Şimdide güvenlik ve askeri işbirliği anlaşması Meclise sunuldu, Meclis onaylayınca yürürlüğe girecektir. Bununla birlikte Libya ve Türkiye hakkı korunacak. Türkiye aleyhine tek taraflı adımlar atılmasına izin vermeyeceğimizi ortaya koyduk.” diye konuştu.

NATO zirvesinde yapılan görüşmelere ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “NATO zirvesinde de yaptığımız görüşmede kendilerine de söyledik. Onlar hala beklentiler içerisinde. Burada biz her şeyi uluslararası hukuka dayalı olarak yapıyoruz. Bundan sonra da bu hukuka göre burada attığımız adımları devam edeceğiz. Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuku ve Türkiye’nin haklarını hiçe sayanlar tabi ki rahatsızlık duyuyorlar. Burada Sevr’in aslında ters yüz edilmesi var. Böyle bir adım atılmış durumda asker gönderimi durumunda böyle bir davet Libya tarafından gelirse nasıl bir inisiyatif üstleneceğimize dair ülkemiz bunun kararını verecektir. Her türlü destek vermeye hazır olduğumuz daha önce söyledim. Şu anda Libya’da orayla hiçbir ilgisi olmayan resmi bir davetin olmadığı ülkeler buralara kendilerindeki bazı özel güvenlik güçlerini buralara göndermişlerdir. Şu anda onlar Libya’da bu tür illegal faaliyetler gösteriyorlar. Bunların da aşılması lazım. Burada özellikle anlatmak istiyorum. Girit’in doğusundan bant geçiyor. Bu bant birilerini ciddi manada rahatsız ediyor.” şeklinde konuştu.