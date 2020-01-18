Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya’da meşru yönetim hakimiyeti tamamen sağlayana kadar Türkiye orada olmaya devam edecektir."

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: "Libya\u2019da me\u015fru y\u00f6netim hakimiyeti tamamen sa\u011flayana kadar T\u00fcrkiye orada olmaya devam edecektir."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Korkun\u00e7 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler! B\u00f6yle par\u00e7alad\u0131larBah\u00e7eli\u2019den K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019na sert tepki: "K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu,ter\u00f6ristlerin kimler oldu\u011funu tan\u0131makta zorluk \u00e7ekiyor"Bakan Pakdemirli, Berlin\u2019de Tar\u0131m Bakanlar\u0131 Zirvesine kat\u0131ld\u0131