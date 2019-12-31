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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'daki meşru Trablus Hükümetine vereceğimiz destekle, bu anlaşmaların tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesini sağlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'daki meşru Trablus Hükümetine vereceğimiz destekle, bu anlaşmaların tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesini sağlayacağız."

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.12.2019 11:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'daki meşru Trablus Hükümetine vereceğimiz destekle, bu anlaşmaların tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesini sağlayacağız."


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