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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'daki meşru Trablus Hükümetine vereceğimiz destekle, bu anlaşmaların tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesini sağlayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'daki meşru Trablus Hükümetine vereceğimiz destekle, bu anlaşmaların tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesini sağlayacağız."
POLİTİKA
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31.12.2019 11:06 |
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'daki meşru Trablus Hükümetine vereceğimiz destekle, bu anlaşmaların tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesini sağlayacağız."