Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Libya’ya asker gönderilmesi) Sayın Bahçeli’nin ifadesi bizim Cumhur İttifakımızın bir sesi. Onun için kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, "(Libya\u2019ya asker g\u00f6nderilmesi) Say\u0131n Bah\u00e7eli\u2019nin ifadesi bizim Cumhur \u0130ttifak\u0131m\u0131z\u0131n bir sesi. Onun i\u00e7in kendisine \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ediyorum\u201d dedi.PARTNERSGK harekete ge\u00e7ti! Art\u0131k zorunlu, yanl\u0131\u015f bildiren yanar...Bakan D\u00f6nmez: \u201cLibya anla\u015fmas\u0131n\u0131n AB tescil a\u015famas\u0131 sonras\u0131 2020 y\u0131l\u0131n\u0131n ilk aylar\u0131nda petrol ve do\u011falgaz arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015flayaca\u011f\u0131z"Bakan Pekcan\u2019dan rekor uyu\u015fturucu ele ge\u00e7iren \u201cK\u0130M\u201d ekibine \u00f6d\u00fcl