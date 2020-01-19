HABER
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle aile fotoğrafı çektirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle aile fotoğrafı çektirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.01.2020 17:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya konulu Berlin Konferansı öncesi liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya konulu Berlin Konferansı öncesi liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı. Liderler fotoğraf çekiminin ardından konferans salonuna geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’nın başkenti Berlin’de Libya konusunda gerçekleştirilecek Berlin Konferansı’na katılmak üzere Başbakanlık binasına geldi. Erdoğan’ı Almanya Başbakanı Merkel ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres karşıladı. Erdoğan konferans öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile sohbet etti. Liderler aile fotoğrafı çektirdikten sonra konferans salonuna geçti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kabus gibi! Herkesi ilgilendiren kritik uyarı: Cep telefonunda 8 güne kadar canlı kalabiliyorKabus gibi! Herkesi ilgilendiren kritik uyarı: Cep telefonunda 8 güne kadar canlı kalabiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya’nın barış ve huzura kavuşabilmesi için ateşkesin kabulü temin edilmelidir"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya’nın barış ve huzura kavuşabilmesi için ateşkesin kabulü temin edilmelidir"
Milletvekilinden 'kumar' iddialarına yanıtMilletvekilinden 'kumar' iddialarına yanıt
1/

En Çok Okunan Haberler

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Seyda Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Seyda Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Yeni gelişme! Evrakları hazır...

Yeni gelişme! Evrakları hazır...

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Diğer Haberler
Milletvekili Köylü’den hakkında çıkan kumar iddialarına cevap

Milletvekilinden 'kumar' iddialarına yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'süt' açıklamasına yanıt

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'süt' açıklamasına yanıt

Berlin'de Libya Zirvesi başladı! Erdoğan ve Putin'den zirve öncesi kritik görüşme

Libya Zirvesi başladı! Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 16 Ocak büyük tesadüf

Fatih Erbakan: 16 Ocak büyük tesadüf

CHP Diyarbakır İl Başkanı Sayın ve 24 yönetici görevden alındı

İl Başkanı ve 24 yönetici görevden alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.